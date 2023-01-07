شكرا لقرائتكم ضربات أمنية ناجحة توقع بعدد من الجناة في عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت القوات الأمنية خلال الأيام الماضية في القبض على عدد من المتورطين في الجرائم بمدن ومناطق المملكة.

تفاصيل العمليات

ونشر الأمن العام مقطع فيديو يتضمن تفاصيل هذه العمليات، قائلًا إنه تم إلقاء القبض على 5 مواطنين في الدلم حدث بينهم إطلاق نار نتيجة خلاف شخصي نتج عنه إصابتان حالتهما مستقرة.

وفي القصيم، تم ضبط مواطن وثق ونشر محتوى مخالفًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالإساءة لموظف حكومي لفظيًا أثناء أداء مهام عمله.

وألقت شرطة الجوف القبض على 3 مواطنين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة منازل وعربة ومحل تجاري وضبط بحوزة أحدهم مادة الحشيش المخدر.

إيواء متغيبات عن العمل

أما في الرياض، فتم ضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بتشغيل وإيواء 17 مقيمة متغيبة عن العمل في وحدة سكنية.

وألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطنين قاما بسرقة مركبة وارتكاب حادثة جنائية تمثلت في سرقة أغنام.