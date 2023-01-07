شكرا لقرائتكم لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة الرياض، لوحات طبيعية فنية، وذلك جراء جريان السيول والأودية بالمنطقة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، جريان السيول بالرياض جراء هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة.

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من جانبه، قال خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني إنه متوقع استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم السبت حتى الغد الأحد على أجزاء من جنوب الشرقية، الباحة، عسير، جازان، البحرين، قطر، الإمارات وعْمان بأمطار من متوسطة لغزيرة وحبات برد.

وأضاف عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه لا يستبعد هطول بعض الأمطار الخفيفة غدًا الأحد على غرب الرياض.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.