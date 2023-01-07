أمانة الشرقية: تصريف 8.5 مليون م3 من مياه الأمطار خلال يومين

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن سحب وتصريف أكثر من 8.5 ملايين ألف متر مكعب من مياه الأمطار خلال يومين، عبر محطات تصريف المياه البالغ عددها 43 محطة، إضافة إلى محطات التصريف بالأنفاق، ومعدات نزح المياه المتنقلة في 296 موقعا.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 3 الآف فرد بخطة الأمطار، كما ضمت 655 معدة وآلية لنزح المياه، و188 مضخة متنقلة ضمن خطة أمانة الشرقية الميدانية لمواجهة الأمطار.

وأوضحت أن الخطة المعتمدة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1444هـ، تضمنت كافة الاستعدادات، ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا، التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الغير مخدومة بشبكة مياه الأمطار، الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، إضافة للمتابعة المستمرة مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية.