وأشارت إلى مشاركة أكثر من 3 الآف فرد بخطة الأمطار، كما ضمت 655 معدة وآلية لنزح المياه، و188 مضخة متنقلة ضمن خطة أمانة الشرقية الميدانية لمواجهة الأمطار.
وأوضحت أن الخطة المعتمدة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1444هـ، تضمنت كافة الاستعدادات، ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا، التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الغير مخدومة بشبكة مياه الأمطار، الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، إضافة للمتابعة المستمرة مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية: تصريف 8.5 مليون م3 من مياه الأمطار خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.