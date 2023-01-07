السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع مأوى الغزلان بطول 2100 م واستزراع 100 ألف شجرة في منتزه القصيم الوطني



بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 7 يناير 2023 م واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز يوم غد الأحد مشروع مأوى الغزلان، ومشروع تشجير منتزه القصيم الوطني بهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية، وتطوير المنتزهات الوطنية وإثرائها بيئياً.

وثمن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي دعم وحرص سمو أمير منطقة القصيم على مواصلة الحفاظ على البيئة وتعزيزها من خلال إعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمنتزهات الوطنية و استزراع النباتات البرية، مشيرا إلى أن مشروع مأوى الغزلان يتمتع بطول 2100 م، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة استزراع منتزه القصيم الوطني بعدد 100 ألف شجره، مثمنا لسموه متابعته الدائمة وتنميته لكافة الجوانب الخادمة لقطاع البيئة والمياه والزراعة .

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18:50ت م

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