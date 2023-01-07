شكرا لقرائتكم خبر عن فشل صفقة يعقوبو داخل النادي الأهلى بعد رفض ريو آفي إعارة اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة، أن النادي الأهلي فشل فى التوصل لإتفاق نهائي بشأن صفقة عبر العزيز يعقوبو، مهاجم نادي ريو آفي البرتغالي، فعلى الرغم من تواجد اللاعب وخضوعه للكشف الطبي داخل المارد الأحمر إلا أن الصفقة قد توقفت فى الساعات الأخيرة.

وكشفت نتائج الكشف الطبي أن اللاعب تعرض للإصابة بالرباط الصليبي فى مناسبتين سابقتين، الأمر الذي جعل مسئولي الفريق الأحمر يفضلون إستعارة اللاعب بدلًا من شرائه، قبل أن يغالي الفريق البرتغالي فى طلباته المادية فيما يتعلق بإعارة اللاعب، لتتوقف الصفقة ويغادر اللاعب القاهرة.



عرض الأهلي الأخير ليعقوبو

وكان النادي الأهلى قد تقدم فى الساعات الأخيرة بعرض لإستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، بمقابل ما يعادل من800 ألف دولار، قبل أن يرفض الفريق البرتغالي عرض المارد الأحمر ويتمسك بالحصول على مليون ونصف دولار من أجل إعارة لاعبه فقط.



الأهلى يجهز بديل يعقوبو

وأشارت بعض المصادر الصحفية أن النادي الأهلى يجهز فى الفترة الحالية للتعاقد مع بديل اللاعب، بعدما تم عرض مهاجم نادي سيراميكا جون إيبوكا على النادي الأهلي، ولكن ما زالت هناك بعض التخوففات التى تحوم حول إتمام هذه الصفقة وتكرار تجربة بواليا الفاشلة.

الجدير بالذكر ان النادي الاهلي كان قد أعلن التعاقد مع خالد عبد الفتاح، ظهير أيمن سموحة، ومحمد الضوي كريستو جناح نادي النجم الساحلي التونسي.