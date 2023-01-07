شكرا لقرائتكم 4 اتفاقيات لتوظيف خريجي المعهد الصناعي الثانوي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقع المعهد الصناعي الثانوي بجدة أربع اتفاقيات للتوظيف المباشر لخريجي المعهد من حملة الدبلوم ، وشملت توظيف 200 خريج في مختلف التخصصات .

ملتقى TechGen2023

وجاء توقيع الاتفاقيات ضمن اتفاقيات التوظيف المباشر التي تم توقيعها في ملتقى التوظيف التقني “الجيل التقني TechGen2023” بمنطقة مكة المكرمة الذي نظمته مؤخراً الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة واستضافته الكلية التقنية بجدة وسط حضور أكثر من 95 مؤسسة وشركة .

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تنسيق الجهود وتوحيدها

وأكد مدير المعهد المهندس حسين البحيري ، أن هذه الاتفاقيات تؤكد تنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بمزيد من النفع على خريجي وخريجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام وتمكين خريجي المعهد خصوصاً من الانضمام لمسارات التوظيف الذي يبدأ بالتأهيل المهني وتشجيع القطاعات الوظيفية والمساهمة في تحقيق أهداف الخريجين وتطلعاتهم نحو بناء المستقبل وتحقيق الطموح ، بالإضافة إلى تحقيق إستراتيجية المؤسسة عبر تعزيز مهارات كوادرها المهنية وتأهيلهم لسوق العمل.