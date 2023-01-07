وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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الوظائف المتاحة:



1- مدير مشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص ملائم أو خبرة معادلة ذات صلة.

– خبرة 6 سنوات في إدارة المشاريع.

– دعم كامل للمشاريع بالمركز مع التركيز على قيادة جميع مستويات المشروع ومراجعتها، وتحسين المعايير والحفاظ عليها، وتحديد أوجه التحسين، وإعداد التقارير التحليلية، والمساعدة وتقديم الدعم على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وإنشاء خارطة طريق للتنفيذ.

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2- مُصمم منتجات:

– درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.

– خبرة 3 -5 سنوات في المجال.

– متابعة تطوير وبناء النماذج الأولية للمنتجات والخدمات وبناء النماذج النهائية لواجهات وتقديم الدعم لتطوير أنظمة التصميم للمنصات الرقمية.

3- مدير منتج:

– بكالوريوس حاسب آلي أو ما يعادله في تخصص مشابه.

– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.

– تطوير المنتجات التعليمية والاستراتيجيات وخطط العمل للمنتجات التعليمية للمركز، ومراقبة اتجاهات السوق لتطوير الخطط التي من شأنها زيادة المبيعات، وتنفيذ الأهداف التشغيلية لمجموعة المنتجات التعليمية وتطوير النماذج التعليمية الأولية وتوثيق مواصفات المنتج.

4- مدير الرواتب:

– درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو المحاسبة أو تخصص ذو علاقة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أنشطة الرواتب أو المكافآت والتعويضات.

– دعم وتسهيل ومراجعة وتدقيق تعويضات الموظفين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج المكافآت والاستحقاقات على نحوٍ أمثل، حسب اللوائح الداخلية المعتمدة في المركز،

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا