السعودية اليوم / المهيدب تفوز بشوط الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مهرجان الإبل



الصياهد 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

فازت المشاركة نورة بنت عبدالله المهيدب بالمركز الأول في شوط الأميرة نورة بنت عبدر الرحمن في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار " همة طويق ".

وجاءت في المركز الثاني نورة بنت مهدي الدوسري وحلت في المركز الثالث الهنوف بنت سليمان بن عبدالله الراجحي بالفردية " نخاية الشلف ، ونالت المركز الرابع رهف بنت علي بن محمد القحطاني ، وبالمركز الخامس حصة بنت عبدالله آل زاين.

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18:42ت م

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