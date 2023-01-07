السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري



الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم عقب صلاة العصر صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري - رحمه الله - بجامع الملك خالد في ام الحمام .

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .

// انتهى //

17:46ت م

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