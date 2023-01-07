شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم بورسيا دورتمند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مفاجأة مدوية حول رغبة نادي النصر فى التعاقد مع ماركو رويس، نجم نادي بورسيا دوتمند، حيث أكدت التقارير أن الفريق السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الفريق بتعاقد مع نجوم عالميين بخلاف النجم البرتغالي رونالدو.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب يلقي إعجاب مسئولي الفريق السعودي، والذي سيحاول أغراء اللاعب من الناحية المادية للتواجد داخل الدوري السعودي، والذي من المتوقع أن يضاهي الدوريات الأوروبية الكبري خلال المواسم القليلة المقبلة، فى ظل إنتقال رونالدو لأحد الفرق العربية خلال الفترة الجارية.



موقف دورتمند من رحيل رويس

وفى سياق متصل، أشارت بعض التقارير أنه من المتوقع أن يرفض نادي بورسيا دورتمند العروض المقدمة للاعب، لا سيما أن رويس يعد أحد أقدم لاعبي الفريق، ولكن العرض المادي وإغراءات النصر لمسئولي الفريق قد يسهل إتمام الصفقة، خاصة فى ظل إقتراب عقد اللاعب مع الإنتهاء.



موقف رويس من الإنضمام للنصر

ومن جانبه لم يكشف رويس عن موقفه النهائي بالرحيل إلى النصر من عدمه حال تواجد عرض رسمي للاعب فى الفترة المقبلة، مفضلًا الإنتظار لما ستسفر عنه الأيام القادمة، دون أن يغلق الباب بشكل كامل أمام مسئولي الفريق النصراوي، والذين يرغبون فى ضم هدف البايرن لسنوات عديدة.