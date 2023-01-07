شكرا لقرائتكم خبر عن الإتفاق تم.. فينسيت أبو بكر ينهي إتفاقه للإنتقال إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة مدوية فيما يتعلق بمستقبل النجم الكاميروني فينيست أبو بكر، مهاجم نادي النصر، حيث أكدت بعض المصادر القوية والمقربة من اللاعب، أنه قد إنه ي إتفاقه الرسمي مع مانشستر يونايتد على الإنضمام للفريق فى المريكاتو الحالي.

وأفادت التقارير أن الصفقة ستكون بشكل مجاني، بعد أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده الرسمي مع النصر، مما يجعل اللاعب ينضم إلى الشياطين الحمر بعقد مبدئي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، قابلة للتجديد فى حالة تألق اللاعبمع اليونايتد فيما تبقي من منافسات الموسم الحالي.



أسباب رغبة اليونايتد ضم أبو بكر!

ويري مسئولي اليونايتد أن صفقة إنتقال أبو بكر إلى الفريق تعد أفضل خيار متاح للفريق فى الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب لن يكبد خزائن اليونايتد أموالًا باهظة، بجانب أنه يمتلك قدرات بدنية وخبرات عالية تؤهله للتواجد والتألق فى الدوري الإنجليزي.

ويعد أحد الأسباب القوية الآخري التى ترجح كفة إنتقال أبو بكر إلى اليونايتد إمكانية مشاركة اللاعب مع الفريق فى مواجهة برشلونة القادمة بالدوري الأوروبي، الشئ الذي يمنح اللاعب الأفضلية فى يناير الحالي.



موقف أبو بكر من الإنضمام لليونايتد

ومن جانبه يرحب اللاعب بكل تأكيد على الإنتقال إلى اليونايتد، والتى تعد فرصة اللاعب للظهور فى الملاعب الأوروبية مثلما كان يتمني لمنافسة النجم المصري محمد صلاح فى البيرميرليج.