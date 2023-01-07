شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف نجم النصر من المشاركة أمام الشباب في قمة دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن غموض موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من مواجهة الشباب، في دوري روشن السعودي بسبب الإصابة.

وأوضحت التقارير، أن الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق، سوف يخضع إلى الفحص الطبي، بعد خروجه مصابا في الشوط الأول من مواجهة الطائي، الأخيرة.

وتعرض جونزاليس للإصابة خلال مواجهة الطائي، والتي العالمي لصالحه بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي اليوم يحدد نوع إصابة اللاعب، والمدة اللازمة للعلاج والتأهيل قبل عودته للملاعب من جديد.

وينتظر الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، تقريرين طبيين حول حالة الثنائي الظهير الأيسر الإيفواري جسيلان كونان، والمدافع الإسباني ألفارو، ومدى قدرتهما على اللحاق بمواجهة الشباب، السبت المقبل، في قمة الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

وكان مدرب النصر منح لاعبيه راحة لمدة يومين بعد فوز فريقه الأخير على ملعب مرسول بارك، ويبدأ الاستعداد للقمة بداية من بعد غدٍ الاثنين.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب فرق دوري روشن برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في مواجهتين، وخسر لقاء وحيد.