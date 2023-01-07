شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من النابت عن فوز منتخب السعودية أمام اليمن ببطولة خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سميحان النابت لاعب منتخب السعودية، بالتعليق على فوز منتخبه أمام نظيره منتخب اليمن، في بطولة خليجي 25.

وحصل النابت على جائزة رجل المباراة، عقب انتهاء لقاء منتخب السعودية أمام منتخب اليمن.

ونجح النابت من إحراز الهدف الأول لمنتخب السعودية، وتسبب في ركلة جزاء تم تسجيل الهدف الثاني منها، في المباراة التي انتهت بفوزمنتخب السعودية بهدفين نظيفين دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 25”.

وتحدث النابت عقب اللقاء: الحمد لله، مبارك لنا أولى 3 نقاط في المجموعة، وشعرنا بالراحة بعد تسجيل الهدفين، رغم أن الآداء في الشوطالثاني لم يكن أفضل من الأول.

وتابع: مباريات دور المجموعات لم تنته بعد، ولم نضمن التأهل، ولكننا قادرون على الفوز في كل مباراة.

وعلق على حصوله على جائزة رجل المباراة، وسعادته الكبرى بهذه الجائزة: هذه الجائزة هي الأغلى، وستحمل لي ذكريات خاصة