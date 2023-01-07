الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعديةٍ من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريانِ السيول على أجزاءٍ من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، مع توقع هطول أمطار رعدية مصحوبةٍ برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاءِ الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وتوقع المركز استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل.