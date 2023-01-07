السعودية اليوم / هيئة فنون العمارة والتصميم تنظم "ديزايناثون" لمعالجة التحديات المتعلقة بقطاع التصميم



الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

تستعد هيئة فنون العمارة والتصميم لتنظيم فعالية "ديزايناثون" خلال الفترة من2 إلى 4 فبراير 2023، والتي تتضمن مسابقة "هاكاثون" في مجال التصميم تقام على مدار 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة الرياض، وتجمع 500 مشارك يتوزعون في فرق تتنافس في تطوير حلول مبتكرة لمشاكل في مجالات الحياة الصحية، والتأثير المجتمعي، والاستدامة.

وأتاحت الهيئة التسجيل أمام جميع المهتمين في فترة تبدأ من اليوم وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/moc-designathon

ويركز "ديزايناثون" على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها وحول التحديات العالمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تطبيق مفهوم "التصميم التشاركي"، وذلك من خلال تنوع تخصصات أعضاء الفريق الواحد، لتكون بخلفيات تصميمية على وجه الخصوص، وخلفيات أخرى داعمة، مثل التقنية، وعلم الاجتماع، والإحصاء، والهندسة، والطب، وغيرها، إضافة إلى تطبيق "منهجية التفكير التصميمي" للمساعدة في إيجاد الحلول، بدعم مباشر من خبراء مختصين.

ويتكون "ديزايناثون" من ثلاثة مسارات محددة، يركز الأول منها على التصميم لحياة صحية، مثل تصميم البيئة المعمورة، وتصميم المنتجات، والرسائل الغرافيكية. أما المسار الثاني التصميم لتحقيق الأثر الاجتماعي، حيث يتمتع التصميم الجيد بالقدرة على خلق فرص أفضل للتواصل وسد الفجوة بين الأفراد، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق الأثر الاجتماعي للتصميم من خلال البحث والفهم العميق للتحديات الاجتماعية المختلفة.

ويسعى المسار الثالث لتوظيف التصميم لخدمة مفهوم الاستدامة، والذي يؤكد أن للتصميم قدرة على تعزيز تبني الاستدامة بجميع أشكالها، مثل الاستدامة المجتمعية، والبيئية، والاقتصادية وغيرها.

ويأتي انطلاق "ديزايناثون" من مبدأ أن التصميم لديه القدرة على حل المشكلات المعقدة خصوصاً مع توظيف مفهوم "التصميم التشاركي"، و"منهجية التفكير التصميمي".

ومن المتوقع أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على شكل أفكار تصميمية قد تترجم على شكل منتجات، وخدمات، ومشاريع تطويرية، وحملات توعوية، وسياسات، وتطبيقات، وألعاب وغيرها.

وتهدف هيئة فنون العمارة والتصميم إلى أن يكون الـ "ديزايناثون" بمثابة وسيلة لإشراك كل من لديه اهتمام بإيجاد حلول إبداعية للتحديات في جميع التخصصات والمجالات التي تتقاطع مع مجال التصميم، حيث يمكن للجميع المشاركة ضمن فريق من 3 إلى 5 أفراد، بإمكانهم العمل سوياً لحل المشكلات المختلفة ضمن المسارات الرئيسية، والخروج بحلول تصميمية بإمكانها أن تقود إلى عالم أفضل.

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16:55ت م

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