شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كورينثيانز البرازيلي يكشف تفاصيل فشل ضم رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نادي كورينثيانز البرازيلي، تفاصيل فشل صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم البرتغالي رونالدو انتقاله إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة موسمين ونصف مقابل مبلغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد دويليو مونتيرو رئيس النادي البرازيلي، أنه تلقى صدمة بسبب عرض النصر السعودي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يسعى لضمه.

وقال دويليو مونتيرو، رئيس كورينثيانز البرازيلي، خلال تصريحات أبرزها موقع "لو سبورت 10 الفرنسي"، "قدمنا عرضًا مساويًا للراتب الذي يحصل عليه رونالدو في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف مونتيرو: "مدة العقد كانت عامين براتب كبير، لكنه كان قابلًا للتطبيق بالعمل مع الرعاة، إلا أن الاقتراح الذي جاء من النصر كان أعلى 20 مرة!".

وتابع: "قدمنا عرضنا منذ وقت طويل، منذ بدأت الفوضى بين اللاعب ومانشستر يونايتد، لقد تحدثت إلى خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو السابق عدة مرات، ومن خلال شخص آخر".

وكان رونالدو قد فسخ عقده مع الشياطين الحمر، قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2022، وبات متاحا عبر صفقة مجانية في الميركاتو الشتوي، لينقض النصر على الفرصة ويوقع معه لمدة موسمين ونصف الموسم.