شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من ضم صفقة أوروبية جديدة في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي بدأ في التخطيط من أجل ضم لاعبي أوروبي جديد، خلال فترة الانتقالات الشتويةالجارية.

وكان النصر نجح في ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الشتوي، وذلك عقب فسخ تعاقده معمانشستر يونايتد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النصر السعودي يسعى للتعاقد مع ماركو ريوس لاعب بوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن ماركوس سوف ينتهي عقده مع فريقه الألماني بوروسيا دورتموند، في نهاية الصيف المُقبل.

وأردفت أن النصر السعودي يأمل في اقناع ماركوس في الرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند، والانضمام للفريق السعودي، وبدأوا فيإغراء اللاعب باللعب بجانب كريستيانو رونالدو.

ويلعب ماركوس في صفوف بوروسيا دورتموند، منذ 11 عامًا، وساعد الفريق في الوصول لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحاول النصر السعودي، من استبعاد لاعب إجنبي من قائمة الفريق، وذلك من أجل ضم كريستيانو رونالدو في القائمة ليشارك مع الفريق في المباريات.