شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقرر رحيل لاعبه المحترف بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قرر رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تسجيل صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الجديد.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن النصر السعودي توصل لاتفاق مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لرحيله بالتراضي، وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق الرسمية.

وتابعت: "تمت مخالصة الدولي الكاميروني عصر أمس، قبل مباراة النصر أمام الطائي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري، ما يعني أن عقوبة إيقاف البرتغالي لمباراتين بدأ تطبيقها قبل المباراة، التي فاز بها النصر بهدفين دون رد".

وأضافت: "أولى مباريات رونالدو مع النصر، ستكون المواجهة المقررة أمام الاتفاق في المرحلة بعد المقبلة من الدوري، على ملعب مرسول بارك في الرياض".

وكان رونالدو قد عوقب بالإيقاف لمباراتين، على خلفية حادثة هاتف المشجع، عندما كان يمثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية سعودية أن فينسنت أبو بكر يمتلك عرضين، أحدهما من مانشستر يونايتد والآخر من فناربخشه التركي.

وكان عقد أبو بكر مع النصر من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024، علما بأنه انضم إليه من بشكتاش التركي، في صيف عام 2021.