السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب إقليم الحسيمة المغربي



الرباط 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم الحسيمة شمال المملكة المغربية.

وأوضح المركز المغربي للجيوفزياء أن الزلزال وقع عند الساعة (9:12) صباحاً بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه على عمق 21 كم، وشعر به سكان المناطق المجاورة للإقليم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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13:58ت م

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