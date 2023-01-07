شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عوار يقرر تمثيل الجزائر بدلًا من فرنسا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن توصله لإتفاق مع النجم الفرنسي حسام عوار صاحب الأصول الجزائرية، لاعب نادي ليون الفرنسي، على تمثيل منتخب الجزائر فى الفترة المقبلة، بعدما مثل اللاعب منتخب الديوك الفرنسية فى الأعمار السنية الأقل خلال الفترة الماضية.

وأكدت بعض المصادر أن موقف اللاعب قانوني بشكل كامل، خاصة أنه لم يخض أي لقاء دولي مع المنتخب الأول للديوك الفرنسية، الشئ الذي يتيح له أن يرتدي اللاعب قميص محاربي الصحراء فى الإحتكاكات الدولية القادمة بصورة طبيعية.



أسباب دفعت عوار لتمثيل الجزائر!

وتعد أحد أبرز الأسباب التى دفعت عوار لتمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، هو صعوبة مشاركة اللاعب ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الأول خلال المرحلة المقبلة، على عكس إختياره تمثيل منتخب الجزائر، والذي سيضمن له التواجد ضمن صفوف المنتخب الجزائري بالفترة المقبلة.



بلماضي سعيد من أجل عوار

وأشارت بعض المصادر المقربة من جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن المدرب سعيد بإختيار عوار تمثيل الجزائر فى الفترة المقبلة. كما أن إمكانيات اللاعب العالية والمستوي الرائع الذي ظهر به مع ليون هذا الموسم، سيضمن له التواجد ضمن حساباته الفترة المقبلة.