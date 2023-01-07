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المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن عن تدريب ينتهي بالتوظيف

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شكرا لقرائتكم المعهد السعودي للإلكترونيات يعلن عن تدريب ينتهي بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة (الثانوية العامة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– الثانوية العامة (علمي).
– دبلوم إنتاج كيميائي.
– دبلوم إنتاج ميكانيكي
– دبلوم مختبرات كيميائية.
– دبلوم قوى كهربائية.

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المميزات أثناء التدريب :

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
2- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.

المزايا:

– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
– موقع التدريب في المعهد السعودي للإلكترونيات سيهاي بالدرعية.
– مكافأة أثناء التدريب 3000 ريال.
– تأمين طبي.
– التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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