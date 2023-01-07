شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم ميسي ونيمار.. الهلال يرصد ثلاثة صفقات عالمية بعد رفع عقوبة إيقاف التعاقدات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي الهلال السعودي للدخول في العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات القادمة، وذلك في حال رفع عقوبة الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد.

الهلال جاهز للتعاقد مع لاعبين عالميين

وأعلن فهد المفرج، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن إمكانية تعاقد الزعيم، مع نجوم عالميين، بمجرد انتهاء عقوبة الحرمان من التسجيل.

وقال المدير التنفيذي: "الهلال قادر على ضم أي نجم محلي أو عالمي، بمجرد رفع العقوبة، بشكل رسمي".

حقيقة رفع عقوبة إيقاف التعاقدات عن النصر هذا الشتاء

ونفى فهد المفرج، الأنباء المتداولة عن رفع عقوبة إيقاف التعاقدات، في الشتاء الحالي، مؤكدًا في نفس الوقت، على أن الإدارة الهلالية، لم تستلم أو تفرط في حقوق النادي، ووصلت إلى آخر نقطة قضائية.

وكانت غرفة فض المنازعات، قد منعت الهلال من تسجيل صفقات جديدة، حتى صيف 2023، وذلك بسبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، على الرغم من توقيعه للغريم النصر.

وارتبط العديد من النجوم الكبار بالانضمام إلى الهلال، أبرزهم: النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الشباب، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال يعاني من تراجع في المستوى

ويعاني الهلال، من تذبذب في النتائج والمستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.