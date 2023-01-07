شكرا لقرائتكم الصحة: 6 أضرار خطيرة حال تجاوز شرب 4 أكواب قهوة يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في معدلات شرب القهوة يوميًا، والتي يجب ألا تتجاوز 4 أكواب؛ لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، خاصة صحة القلب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين، تسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع، وحدوث آلام بالصدر.

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أعراض خطيرة

وأشارت إلى أنه عند تجاوز الجرعة يصاب الشخص كذلك بالأعراض التالية:

– الأرق

– الغثيان

– الهلوسة

– فقدان التحكم في العضلات.