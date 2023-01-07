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الصحة: 6 أضرار خطيرة حال تجاوز شرب 4 أكواب قهوة يوميًا

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الرياض - محمد الوسيري - حذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في معدلات شرب القهوة يوميًا، والتي يجب ألا تتجاوز 4 أكواب؛ لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، خاصة صحة القلب.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن من أعراض زيادة جرعة الكافيين، تسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع، وحدوث آلام بالصدر.

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أعراض خطيرة

وأشارت إلى أنه عند تجاوز الجرعة يصاب الشخص كذلك بالأعراض التالية:

– الأرق

– الغثيان

– الهلوسة

– فقدان التحكم في العضلات.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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