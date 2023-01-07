شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة تنتظر رونالدو مع النصر السعودي.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدمة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إيقافه مباراتين على خلفية القرار الصادر ضده في إنجلترا، بعد يومٍ واحد من رحيله عن مانشستر يونايتد؛ بسبب اعتدائه على أحد مشجعي إيفرتون.

غرامة مالية تنتظر رونالدو مع النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن هناك عقوبة جديدة تنتظر رونالدو مع النصر، من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على هامش مباراة النصر أمام نادي الطائي.

وأكد الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، على أن رونالدو، تواجد في غرفة ملابس نادي النصر، قبل وأثناء مباراة الطائي، على الرغم من أنه غير مصرح له بذلك.

وأشار سعد السبيعي، إلى أن العقوبة الجديدة المرتقبة ضد كريستيانو رونالدو؛ ستكون عبارة عن غرامة مالية، هي الأولى له مع النصر.

وكانت قد انتشرت لقطات فيديو لرونالدو، وهو يمازح الجهاز الفني واللاعبين، في غرفة ملابس النصر، بملعب "مرسول بارك"، قبل انطلاق مباراة الطائي، بالإضافة إلى تواجده أيضًا بين الشوطين؛ لأداء بعض التمارين.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر

وكان قد انضم كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل راتب يُقدر بـ500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".