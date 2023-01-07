شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يستقر على رحيل نجم الفريق بشكل رسمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، لفلترة قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تسجيل اللاعبين الجدد والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب.

خطوة واحدة تفصل أبو بكر عن الرحيل من النصر

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة نادي النصر السعودي وقع مخالصة مالية مع النجم الكاميروني فينسيت أبو بكر، مهاجم الفريق للرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن إدارة نادي النصر وقعت مخالصة مالية مع مهاجمها الكاميروني فينسيت أبو بكر للرحيل خلال يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها إلى أن إدارة النصر قامت بتسجيل الوافد الجديد كريستيانو رونالدو في قائمة الفريق بدلًا من أبو بكر.

النصر يتعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر

وكانت إدارة مسلي آل معمر قد أعلنت قبل أسبوع عن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.