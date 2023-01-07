وظائف أكاديمية شاغرة لدى جامعة الطائف

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

محمد يوسف

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