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وظائف أكاديمية شاغرة لدى جامعة الطائف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الطائف عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمسمى (أستاذ مساعد) بنظام العقود (دوام كامل)، ورغبة من الجامعة في شغل الوظائف للكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– أستاذ مساعد.

الكلية:
– كلية العلوم الطبية التطبيقية.

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التخصصات والشروط (PDF):
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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (الساعة الثامنة صباحاً) بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/24هـ الموافق 2023/01/17م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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