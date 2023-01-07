شكرا لقرائتكم أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أعلى من 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.