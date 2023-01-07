

سيئول 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 53.807 إصابات جديدة بفيروس

وأضافت البلاد أيضا 60 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و556 .

// انتهى //

05:09ت م

0011



سيئول 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 53.807 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليونا و473 ألفا و834، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد أيضا 60 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و556 .// انتهى //05:09ت م0011

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 53.807 إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.