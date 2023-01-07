شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإمارات والبحرين في بطولة خليجي 25 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء في العالم العربي، مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره البحرين، في بطولة خليجي 25.

ويستعد منتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب البحرين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة خليجي25.

ويتواجد منتخبي الإمارات والبحرين، في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من الكويت وقطر.

موعد مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25

وستنطلق مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب البحرين، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعةالرابعة والربع عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة والربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الإمارات أمام منتخب البحرين

وسيتم نقل مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب البحرين، عبر قناتي:

العراقية الرياضية، نايل سات، تردد 12563، (H) أفقي، 27500، 5/6.

الرابعة العراقية، نايل سات، تردد 10719، (V) عمودي، 27500، 5/6.