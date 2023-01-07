

واشنطن 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

لم يتمكن مجلس النواب الأميركي بعد العديد من جولات التصويت التي جرت منذ الثلاثاء الماضي حتى اليوم، من انتخاب رئيس جديد له خلفاً لنانسي بيلوسي التي انتهت ولايتها.

وبعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في نوفمبر الماضي حصل الجمهوريون على أغلبية مقاعد مجلس النواب بواقع 222 مقعداً في مقابل 213 مقعداً للديمقراطيين.

وبالرغم من هذه الأغلبية لم يتمكن الجمهوريون من حسم رئاسة مجلس النواب في جولات الانتخابات التي جرت خلال الأيام السابقة لصالح المرشح كيفين مكارثي.

وستجري جولة جديدة من التصويت مساء الجمعة في محاولة للوصول إلى الأغلبية المطلوبة للفوز برئاسة المجلس بعد أن فشل المرشح الجمهوري للمنصب كيفين مكارثي، في العديد من جولات التصويت في الحصول على أغلبية المصوتين في المجلس.

يذكر أنه بمجرد اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، يتم إعلان المرشحين للمنصب من كل حزب، ثم يبدأ التصويت حيث يحتاج المرشح ليصبح رئيساً لمجلس النواب إلى أغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين والمقترعين.

وتاريخياً، كان وصول المرشح إلى 218 صوتاً كافياً لكي يفوز برئاسة مجلس النواب، وغالباً ما يكون الفائز من حزب الأغلبية في المجلس.

// انتهى //

00:57ت م

0008





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس النواب الأمريكي يفشل في التوصل لانتخاب رئيس جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.