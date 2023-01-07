شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يكشف حقيقة رغبته العودة لنادي الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فهد المولد لاعب نادي الشباب، بالكشف حقيقة رغبته العودة لنادي الاتحاد مُجددًا، وشعوره الصعب عند الرحيل عنه.

وانتقل فهد المولد لصفوف نادي الشباب، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يستمر حتى نهاية صيف2025.

وتحدث فهد المولد خلال تصريحات تليفزيونية: لا أتوقع أنني كنت سعيدًا بخروجي من الاتحاد، فأنا موجود في الاتحاد منذ 2011، وكنتقائدًا للفريق، لقد كانت مشاعر صعبة جدًا.

وتابع: في مرحلة ما بالاتحاد، لم يكن هناك رئيس نادٍ، وعقدي كان منتهيًا، وانتظرت، ولكن في المرة الأخيرة لم أتمكن من الانتظار، ويمكنكان عند الإدارة فكر بتغيير الفريق، ولكني أؤكد أن سبب انتقالي لم يكن بسبب حساسيات بيني وبين أنمار الحائلي، فهو شخصية طيبة.

وأضاف: من قبلي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، لم يرغبا في الرحيل عن الاتحاد، لقد كانا يريدان البقاء، والمالكي، قبل مباراتهالأخيرة مع الاتحاد، تعرض لهجوم جماهيري بسبب تداول مقطع لأحدهم يهنئه على الانتقال للهلال، رغم أنه لم يوقع للهلال حينها بعد، وقلتله إن هذا الأمر غير صحيح، ولكن جماهير الاتحاد اعتبرت الأمر منتهيًا وهاجمته في الملعب، وأظن أن ما صار في الملعب أجبر المالكي علىالانتقال، أما عن سعود، فأتوقع أنه موضوع آخر.

واختتم: هناك أمور داخل نادي الاتحاد لم يعلم عنها أحد.