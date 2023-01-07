شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فابيو مارتينيز عن عودته للدوري السعودي.. ورسالة مثيرة لـ رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فابيو مارتينيز لاعب نادي الخليج، بالتعليق عن سعادته العودة مُجددًا للدوري السعودي، وعن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر.

ونجح فابيو من قيادة فريقه الخليج بالفوز أمام نظيره التعاون، بهدف نظيف دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري روشنالسعودي.

وتحدث مارتينيز عقب اللقاء: سعيد بمساعدة زملائي على الفوز، منظومة الخليج ساعدتني على الانسجام وتمنحنا طموح الفوز فيالمباريات.

وعن الهجوم عن بعض الصحفيين عبر موقع التواصل الإجتماعي: بعض الأحيان قد يحتاج الفرد للرد على الرسائل، ولكن هذا لا يعيق آدائيفي وسط الملعب.

مارتينيز يعلق على تواجد رونالدو في الدوري السعودي

وقال مارتينيز عن تواجد كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي: هذا أمر رائع، رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، وسعيد باحترافه فيالمملكة، حيث سيزيد التنافسية في الملاعب السعودية.

ويتواجد الخليج في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 7 نقاط.