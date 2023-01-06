شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2023، حيث ستشهد على العديد من المواجهات القوية.

مجموعة السعودية في خليجي 25

ويقع منتخب السعودية ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي، رفقة منتخبات "اليمن - سلطنة عمان - العراق".

مواعيد مباريات السعودية في خليجي 25

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، موعد مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال بطولة كأس الخليج العربي.. عبر السطور التالية..

ويفتتح منتخب السعودية مباريات بطولة كأس الخليج العربي، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 يناير، على ملعب البصرة الدولي ( جذع النخلة)، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويستكمل منتخب السعودية منافسات الجولة الثانية بمواجهة منتخب العراق، مساء يوم الإثنين الموافق 9 يناير، على ملعب البصرة الدولي ( جذع النخلة)، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم منتخب السعودية منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي، بمواجهة نظيره منتخب سلطنة عمان، على ملعب الميناء الأوليمبي، في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة و6:00 بتوقيت مكة المكرمة.