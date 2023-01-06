شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي يقود تشكيل السعودية أمام اليمن في خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيل الأخضر لمواجهة نظيره اليمن، في إطار منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 25".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية، بنظيره اليمن، مساء اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر يناير الجاري، في كأس الخليج، المقام في العراق.

وتقام المباراة الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

وجاء تشكيل السعودية لمواجهة اليمن في خليجي 25

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، مد الله العليان.

وفي خط الوسط: عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، تركي العمار.

وفي الهجوم: رائد الغامدي

ويتواجد منتخب السعودية، في المجموعة الأولى التي تضم اليمن والعراق وعمان في بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، حيث يلعب المنتخب العراقي مستضيف البطولة أمام نظيره العماني في الوقت الحالي بافتتاح البطولة.