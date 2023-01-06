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آثار إيجابية لنظام مرفق الضيافة السياحي إليك أبرزها

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص في السياحة ثامر الحربي، الآثار المترتبة على نظام مرفق الضيافة السياحي في تطور السياحة في المملكة.

يشار إلى أن النظام يتيح للأفراد تأجير غرف من منزله بالليلة، ما يمثل مرونة في نظام الضيافة السياحي.

سيزيد من جاذبية الاستثمار

وقال الحربي خلال لقاء له مع برنامج من ، اليوم الجمعة: إن نظام السياحة سيزيد من جاذبية الاستثمار والخدمات المعروضة وبالتالي سيزيد من مستوى التنافسية ما سيؤثر على الأسعار.

وتابع: النظام سيساعد في توفير الفرص الوظيفية والاقتصادية لأهل المجتمع وزيادة عملية مشاركتهم في التنمية السياحية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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