شكرا لقرائتكم آثار إيجابية لنظام مرفق الضيافة السياحي إليك أبرزها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص في السياحة ثامر الحربي، الآثار المترتبة على نظام مرفق الضيافة السياحي في تطور السياحة في المملكة.

يشار إلى أن النظام يتيح للأفراد تأجير غرف من منزله بالليلة، ما يمثل مرونة في نظام الضيافة السياحي.

سيزيد من جاذبية الاستثمار

وقال الحربي خلال لقاء له مع برنامج من السعودية، اليوم الجمعة: إن نظام السياحة سيزيد من جاذبية الاستثمار والخدمات المعروضة وبالتالي سيزيد من مستوى التنافسية ما سيؤثر على الأسعار.

وتابع: النظام سيساعد في توفير الفرص الوظيفية والاقتصادية لأهل المجتمع وزيادة عملية مشاركتهم في التنمية السياحية.