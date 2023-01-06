وفاة امرأة في بيشة بعد سقوطها من مبنى تحت الإنشاء

عدسة "دوت الخليج" ترصد تطييب الكعبة المشرفة وتبخير المسجد الحرام رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 13 جمادى الآخرة 1444 هـ 13 جمادى الآخرة 1444 هـ مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة وهيئة المعارض والمؤتمرات وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في مقر المكتبة المركزية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1444 هـ 12 جمادى الآخرة 1444 هـ بأسعار تبدأ من 3984: تعرف على باقات الحج من داخل السعودية أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 جمادى الآخرة 1444 هـ 12 جمادى الآخرة 1444 هـ مكة والرياض الأكثر في حوادث الغرق كشف تقرير لوزارة الصحة 2021-2022، نقل 458449 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق مختلفة بالمملكة،... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 12 جمادى الآخرة 1444 هـ 12 جمادى الآخرة 1444 هـ ثلث الإعلانات الوظيفية للذكور ومكة أولا بلغ إجمالي الإعلانات الوظيفية العام الماضي 212 إعلانا، لشغل لوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين عن طريق التعاقد، في وقت تمثلت... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 12 جمادى الآخرة 1444 هـ 12 جمادى الآخرة 1444 هـ منشآت بالقطاع الخاص تتجاهل تحذيرات الأرصاد كشفت الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات المملكة خلال الأيام الماضية، عن مخالفة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتعليمات... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الصفر المئوي يخيم على 4 مناطق و10 سدود تفيض بالمدينة تشهد درجات الحرارة، ابتداءً من الخميس، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات... مكة المكرمة: فهد الإحيوي والمدينة المنورة : عبدالعزيز الحربي والمدينة المنورة: علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة : يُمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني مكة المكرمة: فهد الإحيوي والمدينة المنورة : عبدالعزيز الحربي والمدينة المنورة: علي العمري والمدينة المنورة: سعد الحربي وجدة : يُمن لقمان والمدينة المنورة : طلال السناني 11 جمادى الآخرة 1444 هـ 11 جمادى الآخرة 1444 هـ

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