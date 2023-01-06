وفاة امرأة في بيشة بعد سقوطها من مبنى تحت الإنشاء

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عدسة "دوت الخليج" ترصد تطييب الكعبة المشرفة وتبخير المسجد الحرام
رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد...
مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة وهيئة المعارض والمؤتمرات
وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في مقر المكتبة المركزية...
بأسعار تبدأ من 3984: تعرف على باقات الحج من داخل السعودية
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج...
مكة والرياض الأكثر في حوادث الغرق
كشف تقرير لوزارة الصحة 2021-2022، نقل 458449 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق مختلفة بالمملكة،...
ثلث الإعلانات الوظيفية للذكور ومكة أولا
بلغ إجمالي الإعلانات الوظيفية العام الماضي 212 إعلانا، لشغل لوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين عن طريق التعاقد، في وقت تمثلت...
منشآت بالقطاع الخاص تتجاهل تحذيرات الأرصاد
كشفت الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات المملكة خلال الأيام الماضية، عن مخالفة عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتعليمات...
الصفر المئوي يخيم على 4 مناطق و10 سدود تفيض بالمدينة
تشهد درجات الحرارة، ابتداءً من الخميس، انخفاضًا ملموسًا في عدد من مناطق المملكة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات...
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