رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التطييب والبخور بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، احتفاءً بزوار بيت الله الحرام. وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام و المصليات على مدار الساعة بحيث يتم تبخير المسجد الحرم باكثر من 20 مبخرة ويتم تطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر لكل فرض بدءا بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.



كانت هذه تفاصيل خبر عدسة "دوت الخليج" ترصد تطييب الكعبة المشرفة وتبخير المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.