السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (6) مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي



الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (98) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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19:42ت م

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