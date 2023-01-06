السعودية اليوم / وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني يلتقي المدير العام لمنظمة " ايسيسكو "



نواكشوط 13 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023م واس

التقى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، محمد ولد اسويدات بالعاصمة نواكشوط، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مستجدات التعاون بين منظمة " ايسيسكو" وموريتانيا في مجالات اختصاص المنظمة، مؤكدين حرصهما على مواصلة الشراكة بين الجانبين، لاسيما في ظل برنامج الاحتفاء بنواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023، والذي يتضمن عددا كبيرا من الأنشطة والمشاريع التي سيجري تنفيذها في العاصمة وغيرها من مدن البلاد.

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19:29ت م

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