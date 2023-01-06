شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو يطالب إدارة النصر بالتعاقد مع نجم ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة رونالدو فى تواجد مدافع ريال مدريد السابق وزميله البرتغالي نيكولاس بيبي فى التواجد ضمن صفوف النصر، حيث طالب للنجم البرتغالي كرستيانو إدارة العالمي التعاقد مع اللاعب فى الفترة الحالية.

وأفادت الصحيفة أن رونالدو ضمن لمسئولي النصر تألق اللاعب حال التعاقد معه، لا سيما أنه يتمتع بالخبرة الكبيرة فى الخط الخلفي، مما سيساعد فى منح الفريق النصراوي ثقلًا كبيرًا من الناحية الدفاعية، خاصة مع إختلاف طموح مسئولي الفريق ورغبتهم فى حصد دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة.

موقف النصر من ضم بيبي

وفى سياق متصل، أكد مسئولي النصر لرونالدو أن الفريق سيحاول أن يجمع بينهما داخل صفوف الفريق، شرط أن يتألق اللاعب ويركز فى إستهلال مسيرته مع الفريق النصراوي، خاصة أن إدارة الفريق تنتظر من اللاعب الكثير لتقديمه خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها لا تمانع ضم بيبي لصفوف الفريق.

موقف بيبي من الإنضمام إلى النصر

وأكدت بعض المصادر القريبة من بيبي أن اللاعب قد يوافق على الإنتقال إلى النصر فى حالة وصول عرض رسمي، حيث أن اللاعب تجمعه علاقة صداقة قوية مع رونالدو منذ أن تزاملا الثنائي فى ريال مدريد، الشئ الذي قد يقرب وجهات النظر بين الطرفين بصورة كبيرة.