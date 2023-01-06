شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. نجم الهلال يعلن إصابته بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب الفترة المقبلة.

وأكد عبدالاله المالكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، اليوم الجمعة.

وكشف عبدالاله المالكي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، أمس الخميس.

وكتب المالكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال".

وتابع: "مؤمنين راضين بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى، ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب.مبروك يازعماء وهاردلك للعميد".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق الفوز بهدف دون رد أمام اتحاد جدة، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وأصيب عبدالاله المالكي بالرباط الصليبي، قبل ذلك في شهر فبراير من العام الماضي أيضًا، بعد انتقاله إلى صفوف الهلال في انتقالات يناير 2022.