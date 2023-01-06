شكرا لقرائتكم الزكاة والجمارك: لا يُسمح ببيع الكحول في الأسواق الحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موقف المملكة بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة داخل المطارات.

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جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث أكدت أن الكحول يعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة.

قواعد وشروط

وحددت هيئة الزكاة والجمارك اليوم قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية بالمملكة، وفقًا لما نشرت جريدة أم القرى في عددها الرسمي اليوم، بموجب القرار الوزاري رقم (710) وتاريخ 28/ 5/ 1444هـ.

وصدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عددًا من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها الإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، وهي الأماكن التي تودع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10/ 2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة- حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقًا لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه، فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

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