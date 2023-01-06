شكرا لقرائتكم ضبط 24 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، (24) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (67) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدّا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.