السعودية اليوم / سفير الإمارات يشيد بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

أشاد سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان بالتنظيم الرائع لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" في الصياهد الجنوبية.

ونوه خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان بتنظيم المملكة لهذا الحدث الدولي الكبير، الذي يسعى للمحافظة على الموروث الثقافي، إذ شملت زيارته جولة على الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، كما اطلع على مسابقات بيرق المؤسس للون الصفر أمام لجنة التحكيم، معربًا عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي ومنافسات رائعة من قبل الملاك، وفق أحدث التقنيات العالمية.

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17:51ت م

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