

الصياهد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

حققت المطية "شاهين " للمواطن حمد علي المري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية في فئة (اللقايا- بكار وقعدان ) بزمن 8:01:529 دقيقة خلال الشوط العاشر في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة لمهرجان الإبل التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد.

وحقق المراكز الأولى في باقي الأشواط، محمد فران المري ، وحمد غانم الكواري ، وراشد محمد النابت المري، وعائض محمد القحطاني ، وسعيد علي المري، وطالب راشد المرى، وحمد عبد الرحمن المري، وفيصل عايض العصيمي، وصالح فرج آل رزق، ومحمد ربيع صالح المري، وجابر سالم جابر المري، ونواف مهراس الهاجري، ومحمود محمد الوهيبي.

// انتهى //

17:50ت م

0065





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المطية "شاهين" تتصدر الأشواط الصباحية في سباق الهجن بمهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.