ثقافي / معرض القصيم للكتاب يقدم مؤلفات تعليمية وتدريبية بطرق حديثة للأطفال



بريدة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

يشارك في معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة والمقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة العديد من دور النشر

وخلال جولة لـ واس في دور النشر المتخصصة في تعليم الأطفال والابتكارات في هذا المجال والتي تشارك في المعرض بعدة منتجات ومؤلفات تعليمية وتدريبية تستعرض كل ما يتعلق بثقافة الطفل ويعزز حب القراءة والكتابة والتأليف لديه ، وينمي مواهبه الإبداعية في مختلف المهارات.

وتستعرض الدور المشاركة لتعليم الاطفال مختصين في تعليم وسائل اللغة العربية ، والتعلم من خلال اللعب والقراءة والكتابة والرسم وعدة مهارات متنوعة ، وكل مايهتم بمجال النطق والتخاطب وصعوبات التعلم وطرق علاجه ، منها لعبة " كلمة وحرف " ، وألعاب "صندوق الادوات " ، و "كلنا نرسم " ، و "أين انا" ، إضافة لمجموعة برامج وأنظمة أخرى ملهمة للأطفال مختصة بفتح المجال والآفاق للإبداعات الأطفال وإخراج مالديهم من مواهب وقوى عقلية وتقديمها بجانب تفاعلي بطريقة جاذبة للأطفال ، وتقوية مهارات التخاطب والقوى الإبداعية لديهم ، مثلاً وسيلة "سأروي لكم" التي تشجع الأطفال على فن الراوية ونظمها بطريقة جميلة من وحي الخيال الواسع لديهم والذي يجوب في عقولهم ، وألعاب الذكاء والمتاهات ، كما وفرت الكثير من دور النشر المشاركة قسم خاص بألعاب المواليد تبدأ من حديثي الولادة حتى السنوات المتقدمة من خلال التركيب والألعاب الجماعية والفردية ، ومسرح الدمى المسرحية وغيرها من الأنظمة والطرق التعليمية المتبعة بأسلوب المرح.

// انتهى //

17:48ت م

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بريدة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسيشارك في معرض القصيم للكتاب في نسخته الرابعة والمقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة العديد من دور النشر السعودية التي تنقل التعليم من الطريقة التقليدية الغير محببة لدى الكثير من الأطفال إلى الأساليب الجديدة في إطار ترفيهي وتعليمي ووسائل تعليمية تفاعلية للأطفال تربط الجانب التعليمي باللعب.وخلال جولة لـ واس في دور النشر المتخصصة في تعليم الأطفال والابتكارات في هذا المجال والتي تشارك في المعرض بعدة منتجات ومؤلفات تعليمية وتدريبية تستعرض كل ما يتعلق بثقافة الطفل ويعزز حب القراءة والكتابة والتأليف لديه ، وينمي مواهبه الإبداعية في مختلف المهارات.وتستعرض الدور المشاركة لتعليم الاطفال مختصين في تعليم وسائل اللغة العربية ، والتعلم من خلال اللعب والقراءة والكتابة والرسم وعدة مهارات متنوعة ، وكل مايهتم بمجال النطق والتخاطب وصعوبات التعلم وطرق علاجه ، منها لعبة " كلمة وحرف " ، وألعاب "صندوق الادوات " ، و "كلنا نرسم " ، و "أين انا" ، إضافة لمجموعة برامج وأنظمة أخرى ملهمة للأطفال مختصة بفتح المجال والآفاق للإبداعات الأطفال وإخراج مالديهم من مواهب وقوى عقلية وتقديمها بجانب تفاعلي بطريقة جاذبة للأطفال ، وتقوية مهارات التخاطب والقوى الإبداعية لديهم ، مثلاً وسيلة "سأروي لكم" التي تشجع الأطفال على فن الراوية ونظمها بطريقة جميلة من وحي الخيال الواسع لديهم والذي يجوب في عقولهم ، وألعاب الذكاء والمتاهات ، كما وفرت الكثير من دور النشر المشاركة قسم خاص بألعاب المواليد تبدأ من حديثي الولادة حتى السنوات المتقدمة من خلال التركيب والألعاب الجماعية والفردية ، ومسرح الدمى المسرحية وغيرها من الأنظمة والطرق التعليمية المتبعة بأسلوب المرح.// انتهى //17:48ت م0063

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / معرض القصيم للكتاب يقدم مؤلفات تعليمية وتدريبية بطرق حديثة للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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