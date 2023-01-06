السعودية اليوم / صفقات الإبل المليونية تجذب عائلتين روسيتين لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز



الصياهد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واس

استهوت مقاطع فيديو نُشِرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صفقات مزاد الإبل والمسابقات المتنوعة، عائلتين روسيتين للقدوم لأرض الصياهد ومعرفة المزيد عن مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

ويقول السائح الروسي "روبرت" وزوجته "ولاستيشا": شاهدنا الكثير من مقاطع سباقات الإبل، وسمعنا عن الأرقام المالية الضخمة لقيمتها ، وقررنا أن نأتي إلى المملكة، ونشاهد بأعيننا هذه المسابقات وحقيقة هذه الأرقام وحضور المزاد، وتفاجأنا باستقطاب الإبل لجميع شرائح المجتمع؛ فهي موروث وقيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة".

وأضاف: " قررنا وصديقي "ديمتري" إحضار أسرنا إلى المهرجان؛ حيث سمعنا وشاهدنا الكثير عنه، وما جعلنا نصرّ على المجيء هو القراءة عن سوق الإبل والأرقام المليونية لثمنها، وهو الشئ المدهش، حيث لا يوجد أي نوع من الحيوانات يصل ثمنه لهذا المبلغ إلا في عالم الإبل، معبراً عن اندهاشه بما شاهده ومنوهاً بالتنظيم الرائع وسط هذه البقعة من الصحراء؛ حيث الخدمات والمطاعم والمقاهي، وكأنك في مدينة أخرى تجمع بين الماضي والحاضر.

// انتهى //

17:24ت م

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