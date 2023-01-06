شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل النصر والطائي في مباراة مرتقبة بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي تشكيل فريقه أمام نظيره فريق الطائي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

كما أعلن فريق الطائي تشكيل الفريق للمواجهة المرتقبة التي سوف تقام على ملعب مرسول بارك بعد قليل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويسعى العالمي إلى الانتصار على حساب ضيفه الطائى من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، وذلك بعد تأجيل المباراة المقررة يوم أمس، بسبب هطول الأمطار على ملعب مرسول بارك.

وجاء تشكيل النصر أمام الطائي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، علي لاجامي، الفارو.

خط الوسط: ساني النجعي، مارتينيز، لويس جوستافو، جلال الدين مشاريبوف، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: تاليسكا.

وجاء تشكيل الطائي أمام النصر كالآتي:



حراسة المرمى: فيكتور براجا.

خط الدفاع: حسن الجبيري، عبد الكريم السلطان، كولينز فاي.

خط الوسط: ألفا سيميدو، جوميز دينير، مختار علي، موسونا، أمير سعيود.

خط الهجوم: مبينزا.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر، رغم وصول بطاقته الدولية، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تضمن عقوبة الإيقاف مباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد الكرة الإنجليزي، طبقًا لصحيفة الرياضية السعودية.

ويتصدر فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الطائى في المركز السابع برصيد 18 نقطة.