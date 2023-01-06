شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يفجر مفاجأة قبل تجديد عقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه فكر في الرحيل عن صفوف فريقه قبل تجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الزعيم الهلالي عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد علي البليهي مدافع الفريق والمنتخب السعودي، لمدة موسم واحد مع قابلية التجديد لموسم أخر.

وقال البليهي عبر قنوات "SSC TV": "طبيعي أن أجدد عقدي مع الهلال، قبل التجديد للأمانة فكرت في المغادرة لكنني لم أستطع".

وتابع مدافع المنتخب السعودي في تصريحاته: "لو طلبوا مني التوقيع دون مقابل سأفعل، على جمهور الهلال أن يكون فخورًا بفريقه".

وأضاف المدافع الدولي: "الأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجيًا خلال المباريات المقبلة وسيستعيد الهلال مستواه الطبيعي في المباريات".

من ناحية أخرى، نجح الفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، في تحقيق الفوز أمام اتحاد جدة، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.