شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حسين يقود تشكيل العراق أمام عمان في خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة منتخب عمان في خليجي 25.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب البصرة الدولي، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والأردن السودان، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وجاء تشكيل منتخب العراق الرسمي لمواجهة عمان في كأس الخليج العربي كالآتي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: مصطفى ناظم، علي فائز، حسين عمار، ضرغام اسماعيل.

خط الوسط: أمجد عطوان، أمير العماري، إبراهيم بايش، حسين جبار.

خط الهجوم: حسين علي، أيمن حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:- فهد طالب، أحمد باسل، ألأي فاضل، زيد تحسين، مناف يونس، محمد علي عبود، حسن عبدالكريم، شيركو كريم، علاء عباس، أسو رستم، مؤمل عبد الرضا، ريوان أمين.